شاهد/من هو الفتى المسلم الذي أنقذ 100 شخص أثناء هجوم موسكو؟

العالم- اوروبا

ومنحت مفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا الفتى المسلم "شهادة التفاني والرجولة والشجاعة الشخصية في مساعدة الضحايا".





كما أنه تم منح فتى آخر يبلغ 14 عامًا الجائزة ذاتها لمساعدته في عمليات الإجلاء.



وفي السياق، منح رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس مفتي روسيا رافيل عين الدين، الفتى خليلوف وسام خدمة المسلمين بروسيا بسبب شجاعته وإنقاذه الناس.

ومن المزمع أن يتم تقليده الوسام خلال صلاة الجمعة 29 آذار/ مارس الحالي في الجامع المركزي بالعاصمة موسكو.



وكان خليلوف يعمل في القاعة أثناء وقوع الهجوم في 22 آذار/ مارس الحالي، ليقوم بتوجيه أكثر من 100 شخص إلى ممر الخروج مباشرة، وضمان خروجهم من المبنى بسلام.