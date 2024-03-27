الشرطة الأردنية تحمي السفارة الاسرائيلية امام آلاف المتظاهرين

العالم - مراسلون

"علّي الصوت من عمان نحن جزء من الطوفان" بهذه الشعارات احتشد الألاف من أبناء الشعب الأردني لاقتحام ومحاصرة سفارة الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة عمان معبرين عن دعمهم المطلق لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال ماجد الجيزاوي وهو أحد المتظاهرين:" نطالب الحکومة الاردنية بالوقف التام للعلاقات مع العدو الصهيوني واغلاق سفارته الملعونة".

المتظاهرون طالبوا الحكومة الأردنية بوقف جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وإلغاء معاهدة وادي عربة للسلام مؤكدين ان هذا الاحتلال قام على اراقة الدماء ولن يزول إلا بنفس الطريقة التي أتى بها.

وقال عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة محمد البشير لقناة العالم:"انه کيان غادر قام علی القتل وسيستمر بالقتل ومطلوب مواجهته بالقوة العسکرية وليس فقط بتقديم المساعدات الغذائية والمساعدات الطبية".

الأجهزة الأمنية التي كانت تتواجد بكثافة حول محيط سفارة الاحتلال الاسرائيلي منعت وصول المتظاهرين الى مبنى السفارة.

لليوم الثالث علی التوالي تتجدد دعوات الاردنيين لاقتحام ومحاصرة سفارة الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة عمان. تلک الدعوات تأتي تعبيراً عن الغضب وتنديداً باستمرار الحرب المستعرة التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي علی شعبنا في غزة.