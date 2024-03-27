شاهد.. إشادة رواد التواصل بالبطل الروسي "إسلام خليلوف" .. ما قصته؟

العالم - هاشتاغ

وكالة الأنباء الروسية وصفت إسلام بالبطل الحقيقي لما قام به خاصة في هذه السن الصغيرة. ناشطون اعتبروا أن ما قام به إسلام يفند الروايات التي تحاول إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام.

آلاف الدولارات يجب أن يدفعها أي شخص يبحث عن طريق لدخول الأراضي المصرية من قطاع غزة. لنا شقلاية.. شابة فلسطينية لجأت إلى خانيونس ومنها إلى رفح بحثا عن ملجأ من القصف الإسرائيلي.

لنا اضطرت هي وعائلتها لبيع كل ممتلكاتها من أجل تأمين مبلغ ثلاثين ألف دولار لدخول مصر. ناشطون يقولون إن مجموعات تحتكر إدخال الفلسطينيين إلى مصر مقابل مبالغ مالية طائلة.

رغم التحذيرات الدولية تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. حكومة الاحتلال قالت إن العملية العسكرية في رفح ستحصل نهاية الأمر رغم التحفظ الأميركي عليها. هذه العملية ستضع حياة أكثر من مليون مدني في خطر، في ظل وجود عدد كبير من النازحين من شمال ووسط القطاع. الاحتلال يحاول من خلال اجتياح المدينة وقف إمدادات الحياة لأهالي غزة بذريعة قطع إمدادات المقاومة من رفح.

نساء المغرب مع أهالي غزة.. تظاهرة كبيرة لنساء المغرب تضامنا ودعما لأهالي غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. تحرك يخرق جدار الصمت الذي يطغى على العديد من الساحات العربية والإسلامية تجاه ما يحصل في غزة.

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