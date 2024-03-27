الخارجية الأمريكية تجدد نفي صلة واشنطن ولندن وكييف في هجوم كروكوس الإرهابي

العالم - أوروبا

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: أن هذه الإدعاءات غير صحيحة على الإطلاق،أوكرانيا لا علاقة لها بهذا الهجوم، وبريطانيا والولايات المتحدة كذلك.

وأكد أن الولايات المتحدة حذرت روسيا مسبقا من خطر وقوع هجوم إرهابي لأنها أرادت منعه.

من جهتها قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تعتقد أن الأثر الأمريكي في هذه الجريمة واضح، وفقا لها، هم يحاولون "حماية أوكرانيا واستبعادها" من تهمة التورط في الهجوم.

من جهته قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، في وقت سابق إن المعلومات حول التحضير لهجوم إرهابي في روسيا، التي نقلتها واشنطن لموسكو، كانت ذات طبيعة عامة، ومع ذلك استجابت لها الأجهزة الخاصة الروسية .

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا تقف وراء ذلك الهجوم الإرهابي، قال إن الأجهزة الخاصة الروسية "تعتقد ذلك"، بناء على معطيات معينة".

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة حالات الطوارئ، بلغ عدد القتلى جراء الهجوم 143 شخصا. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرابع والعشرين من مارس يوم حداد وطني.