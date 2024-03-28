الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية

العالم - الأميرکيتان

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "بين الساعة 2:00 و2:20 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 27 آذار/مارس، نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة طائرات مسيرة بعيدة المدى أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن".

وأضاف البيان: "كانت هذه المسيرات تستهدف سفينة حربية أميركية تشارك في عمليات في الدفاع عن النفس في البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف. تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

يأتي الهجوم بعد إعلان القوات اليمنية، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفينة (مادو) الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، وإطلاق عدد من الصواريخ المجنحة على أهدافٍ إسرائيليةٍ في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.