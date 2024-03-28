الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤
٠٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية

الجيش الأمريكي: تدمير 4 طائرات مسيرة كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية
الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

زعمت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس تدمير 4 طائرات مسيّرة طويلة المدى أطلقتها القوات اليمنية من مناطق سيطرتها في اليمن.

العالم - الأميرکيتان

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "بين الساعة 2:00 و2:20 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 27 آذار/مارس، نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة طائرات مسيرة بعيدة المدى أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن".

وأضاف البيان: "كانت هذه المسيرات تستهدف سفينة حربية أميركية تشارك في عمليات في الدفاع عن النفس في البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف. تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

يأتي الهجوم بعد إعلان القوات اليمنية، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفينة (مادو) الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، وإطلاق عدد من الصواريخ المجنحة على أهدافٍ إسرائيليةٍ في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.

روابط ذات صلة

الخارجية الأمريكية تجدد نفي صلة واشنطن ولندن وكييف في هجوم كروكوس الإرهابي

مسؤولة في الخارجية الأمريكية تستقيل احتجاجا على سياسة بايدن في غزة