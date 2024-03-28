غزة تحولت اليوم إلى معرض لجرائم الحرب الحديثة في العالم

العالم – إيران

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ اعرب كوليوند عن تقديره لمواقف هذه اللجنة فيما يخص غزة.

وقال: إن هذا التجاوب مع أهالي غزة جيد وقيم ويظهر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمكن أن تكون على الحياد وذات وقع.

وأكد أن: متابعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيدة ومنشودة رغم العقبات التي تعترضها طريقها.. وفي هكذا ظروف، يجب أن نتجاوب مع أهالي غزة ومساعدة الشعب الفلسطيني، تأسيسا على مبادىء الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر.

أما رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الحمر في طهران وينسنت كاسارد فقد قال في حفل التوقيع إن: ثقة الهلال الحمر الإيراني باللجنة الدولية للصليب الأحمر يكتسي قيمة وأهمية.. وللصليب الأحمر والهلال الأحمر الإيراني أهدافا مشتركة في غزة، وإننا ندعو أيضا إلى إنهاء النزاع ونسعى لإيصال المساعدات إلى اهالي غزة.

وأضاف أنه وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين جمعية الهلال الأحمر الإيراني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن الشركاء يؤكدون على التعاون بهدف التوصل إلى أعلى مستوى من التأثير في الأعمال الإنسانية.