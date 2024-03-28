فيديو خاص: تحدي الكيان لقرار مجلس الأمن والمزيد من المجازر

العالم - مع الحدث

ماذا يعني اتهاد الداخل الإسرائيلي لنتنياهو بأنه ادات تدمير وخراب ويعرض كيانه لمخاطر استراتيجية؟

ما تفسير مواصلة شريكيه بن غفير وسموتريش الهجوم على بايدن فيما غالانت يبحث في واشنطن عن بديل لاجتياح رفح؟

هل الضرر الذي لحق بسمعة الكيان في العالم هو نفسه الذي يلحق بأميركا بحسب واشنطن بوست؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث، الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في بحث موضوع هذه الحلقة كل من الإعلامي والباحث السياسي أكثم سليمان، والباث والكاتب الفلسطيني تيسير الخطيب.

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