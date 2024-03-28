شاهد عملية طعن على متن قطار في لندن والركاب يتفرّجون!

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وقالت الشرطة إن الضحية تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، وتجري حاليا عملية مطاردة للمشتبه به.

وتمت مشاركة لقطات مصورة للهجوم، الذي وقع على قطار بالقرب من تقاطع بيكنهام قبل الساعة الرابعة مساء أمس الأربعاء بقليل، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر فيه المهاجم يرتدي كمامة وسترة سوداء وبنطال رياضي أسود وحذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض، ويحمل بيده سكينا كبيرا، وقام بطعن الضحية 6 مرات على الأقل.

ويمكن سماع الركاب وهم يصرخون وقالت إحداهن: "توقف الآن"، فيما قام آخرون بالاتصال بالطوارئ دون أن يتدخل أي أحد.