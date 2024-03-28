مجمع الشفاء حالة يرثى لها.. اختفاء صحفيين ولا احصائية لعدد الشهداء

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في دير البلح، إنه لا توجد احصائيات قيقة حول عدد الشهداء في مجمع الشفا الطبي ومحيطه، حيث يمنع جيش الاحتلال من وصول أي مؤسسة دولية لإسعاف الجرحى وانتشال جثامين الشهداء.

اختفاء صحفيين وصحفيات في مجمع الشفاء

وأضاف، أن أحد شهداء نيران الاحتلال في مجمع الشفاء هو المذيع في اذاعة صوت الأقصى الزميل الصحفي محمد اصخيل، مشيرا إلى أنباء حول اختفاء الصحفييين والصحفيات المتواجدين في مجمع الشفا ومحيطه.

وأشار مراسل العالم إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي استهدف لجان العشائر المسؤولة عن تأمين المساعدات لشمال قطاع غزة في دوار الكويت، ما اسفر عن إستشهاد ثلاثة منهم وإصابة آخرين، كما اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية من سائقي شاحنات المساعدات أثناء عودتهم من شمال غزة.

كما تواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل في محيط مشفى الشفاء وفي حي الرمال حيث استشهد سبعة فلسطينيين في قصف على منزل عائلة عجور في محيط الشفاء فيما تؤكد مصادر فلسطينية استشهاد 21 مواطن في قصف على عمارة سكيك في نفس المحيط. وارتقى ثلاثة شهداء وأصيب 20 آخرون بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا بشارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. وقصفت المدفعية الاسرائيلية محيط منطقة السرايا وشارع النصر بمدينة غزة.



واصيب عدد كبير من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. كما استشهد مواطن واصيب اخرون في قصف على بلدة بيت حانون.

وقال مراسل العالم، كل هذا القصف والدمار والجرائم البشعة التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في شمال غزة يأتي في ظل انتشار المجاعة التي باتت تنهش في الشعب الفلسطيني صاحب الأرض رويدا رويدا.

هذا وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة أسفرت عن 76 شهيدا و 102 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى قطاع غزة 32490 شهيدا و74889 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

للمزيد من أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة في يومها الـ 174