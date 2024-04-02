شاهد.. 7 مجازر يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 24 ساعة

العالم – خاص بالعالم

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـاربع والعشرين الماضية، وصل منها للمستشفيات واحدا وسبعين شهيدا واكثر من مئة إصابة.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى نحو33الف شهيد واكثر من75 الف اصابة ..

وقصف جيش الاحتلال مسجد البشير في حكر الجامع في دير البلح، ما أدى استشهاد طفل وإصابة عشرين فلسطينيا. كما تضرر عدد من المنازل المجاورة جرّاء القصف.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، استشهاد سبعة أشخاص، بينهم أجانب يعملون مع مؤسسة إغاثية في قطاع غزة، جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لسيارتهم في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت منظمة 'المطبخ المركزي العالمي' الإغاثية التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، 'تعليق عملياتها في المنطقة' بعد مقتل موظفيها؛ ودعت حكومة الاحتلال الى الكف عن القتل العشوائي وعدم استخدام الغذاء سلاحا

بدورها أدانت الفصائل فلسطينية، هذه المجزرة، وفي التفاصيل التي تتكشف عن مذبحة مستشفى الشفاء الطبي؛ فقد خلف حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي دمارًا واسعًا ومئات الشهداء، حيث تم انتشال أكثر من ثلاثنمئة جثة، بحسب السلطات في غزة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها 'شعرت بالذعر جرّاء الدمار الذي لحق بمجمّع الشفاء الطبي.

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