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تحت شعار"قلوبنا مع غزة".. تنظيم إفطار جماعي في مدينة أهواز الإيرانية

الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

نظم خيرو مدينة أهواز جنوب غرب البلاد وبالتعاون مع جمعية ”شلال المحبة الخيرية” في المدينة مائدة إفطار جماعية على شرف الأيتام بالتنسيق مع إحدى أكبر قاعات المدينة مستذكرين بذلك من خلال المائدة الجماعية، الأطفال اليتامى وأيتام غزة واستنكارهم لمجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.  

العالمخاص بالعالم

"قلوبنا مع غزة" شعار اتخذه القائمون هنا في مدينة أهواز جنوب غرب البلاد ليقيموا به أكبرمائدة إفطار في إحدى أكبر قاعات المدينة للأيتام، مستذكرين بذلك أطفال وأيتام غزة في هذا الشهر الفضيل.

وقال محمد ابراهيمي نسب مدير مؤسسة شلال المحبة الخيرية: شعارنا "قلوبنا مع اطفال وايتام غزة"، جمعنا عوائل الايتام بخصوص الاطفال الأيتام في هذا المكان وهي قاعة الحسن الابيض في الاهواز حتى نكون على خدمتهم في مائدة الافطار والبالغ عددهم 1200.

مائدة الإفطار ضمت أكثر من ألف ومئتي صائم من الأيتام والعوائل المعوزة بغية تجسيد قيم التكافل الاجتماعي في المناسبات الدينية.

يسعى القائمون على البرنامج ترسيخ قيم البذل والعطاء والإنفاق والايثار في خدمة الآخرين وخاصة فئة اليتامى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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