فيديو خاص: تصعيد خطير للاحتلال مع حزب الله + آخر التفاصيل؟!!

العالم - خاص بالعالم

وفيما تحدث إعلام الاحتلال عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي، والتي رافقها دوي صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات، أعلن الكيان تفعيل الدفاعات الجوية في أجواء صفد المحتلة.

وأثار ذلك تساؤلات وتكهنات ليقول إعلام الاحتلال بع ذلك أن سبب تفعيل الدفاعات الجوية قرب صفد لم يتضح بعد، لكن هناك انباء عن تحليق مسيّرتين فوق مقر القيادة الشمالية.

وبحسب سكان المدينة انفجرت طائرة مسيرة على الأرض وتم اعتراض اخرى مشيرين الى اندلاع حريق في منطقة بيريا قرب صفد بعد تفعيل الدفاعات الجوية .

العقيد في الاحتياط لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي 'كوبي ماروم' اعتبر أن حكومة كيانه فقدت الشمال حرفيًا، وأنها تعيش خطأ استراتيجيا واضحا.

قال إن حرب الاستنزاف التي خاضوها لمدة 6 أشهرلن تؤدي إلى أي نتيجة، مضيفا إن الجيش الإسرائيلي لم ينجح في صد حزب الله وخلق شروط عودة المستوطنين.

من جانبه حذر المتحدث باسم مستوطنة كريات شمونة دورون شنفر من أزمة مالية حقيقية تتمثل في صعوبة تأمين القوت اليومي لسكان المستوطنة، مشيرا الى أنهم باتوا يتوزعون على على أكثر من 450 مدينة وفي أكثر من 220 فندقا في الداخل الإسرائيلي.

وفي حين واصل الاحتلال الاسرائيلي غاراته وقصفه على مناطق جنوب لبنان ندد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان بالهجمات على المرافق الصحية والطواقم الطبية.

واكد أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي، مشيرا الى استشهاد 11 مدنياً في يوم واحد فقط في لبنان من بينهم 10 مسعفين.

وشيّعت بلدة الهبارية ومناطق العرقوب ومرجعيون ووادي التيم، شهداء جمعية الإسعاف اللبنانية المشرفة على جهاز الطوارئ والاغاثة في قضاء حاصبيا، الذين سقطوا إثر غارة إسرائيلية.

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