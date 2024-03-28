العالم – فلسطين المحتلة

وأشارت قناة إخبارية محلية في "تلغرام" إلى ورود أنباء عن سقوط قتلى في منطقتي شلومي وغورن جراء إطلاق النار الأخير الذي وقع حوالي الساعة 18:00.

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ونقل الإعلام الحربي في "حزب الله" عن وسائل إعلام عبرية أن النيران اندلعت في حانيتا بالجليل الغربي إثر سقوط صاروخ بالمنطقة.

من جهته، أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان له أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏18:00 من اليوم الخميس (بتوقبت لبنان)، مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بصواريخ البركان ‏والكاتيوشا".