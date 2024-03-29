تواصل الابادة الجماعية في غزة.. شهداء بمجازر جديدة للاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

وافاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مراسله، ان ستة مواطنين فلسطينيين استشهدوا منهم أب وثلاثة من أبنائه جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة موسى في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما اكدت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، استشهاد وأصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين، الليلة، بغارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة معمر جنوب خان يونس، جنوب القطاع.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال مسجد "سعد بن أبي وقاص" في جباليا شمال القطاع.

وقصف طيران الاحتلال مبان سكنية قرب برج الوحدة في حي النصر غرب مدينة غزة، وحي تل الهوا جنوب المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مخيم الشاطئ في غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى 32552 شهيدا، بالإضافة إلى 74.980 مصابا، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس.

وأفاد مراسل (وفا)، بأن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية ومنطقة الضاحية في مدينة نابلس، وداهمت أحد المنازل في المنطقة وسط انتشار مكثف.

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفوار

أصيب، الليلة، شاب بالرصاص الحي،، خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي، عقب اقتحامها لمخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية لمراسل (وفا)، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بآلياتها العسكرية مخيم الفوار، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط النادي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما ادى الى اصابة شاب بالرصاص الحي أسفل الصدر، وتم نقله الى احد المستشفيات القريبة، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وقد انسحبت تلك القوات بعد ذلك وتمركزت على المدخل الرئيسي للمخيم.

الاحتلال يقتحم مدينة الخليل وبلدة صوريف

hقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة صوريف، وحي قيزون في الخليل.

وذكر مراسل (وفا)، ان قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة صوريف شمال الخليل، وانتشرت على الطرق الرئيسة وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت منزل المواطن وائل اغنيمات في منطقة الثغرة وقامت بتفتيشه.

كما اقتحمت حي قيزون شرق مدينة الخليل، وداهمت عددا من المحال التجارية، واوقفت عددا من المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي البلدة القديمة من المدينة، انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في ازقة وفي محيط منازل المواطنين في حارة السلايمة، وشددت من نظام منع التجول المفروض على معظم الاحياء الشرقي في البلدة القديمة من الخليل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تفرض منعا مسائيا للتجول، وتمنع خروج الأهالي من منازلهم، حيث فرضت قيودا على حركة الأهالي وحددت لهم ساعات معينة لذلك.

في أولى ليالي الاعتكاف بالٱقصى: الاحتلال يعتدي على المصلين ويطردهم من الساحات

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة على المعتكفين في باحات المسجد الاقصى في اولى ليالي الاعتكاف في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك.

وافاد شهود عيان ان قوات الاحتلال طردت المعتكفين من الساحات وابقت على اولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة.

وقال شهود عيان، ان قوات الاحتلال اعتدت ايضا على النساء بالضرب أثناء طرد المعتكفين من رحاب المسجد الأقصى المبارك.

واكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، فتح باب الاعتكاف حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، ويحدد موعد صلاة قيام الليل، والتي ستؤدى جماعة ابتداءً من هذه الليلة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.