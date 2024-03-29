على الشاطئ.. إفطار رمزي لشباب اليمن تضامنا مع غزة +فيديو

العالم - مراسلون

إلى شاطئ بحر محافظة الحديدة توافد العشرات من الشبان اليمنيين من مختلف مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة، للمشاركة في وجبة الإفطار الرمضاني المعتاد، الا أن هذه السنة كان عنونها التضامن مع الشعب الفلسطيني المحروم من لقمة العيش، بوجبةِ إفطار رمزية ممزوجة بالدعاء والإيمان.





تعزيز دور الشباب في الجانب الخيري والإنساني في هذه المرحلة، وكذا المساهمة والوقوف مع القضية الفلسطينية، يعتبر محطة إيمانية مهمة ورسالة رمزية، تحمل معنى الوفاء للشعب الفلسطيني المظلوم، الذي يتعرض لإبادة جماعية ومجاعة فاقة العقلِ والضمير الإنساني.





المشاركون في وجبة الإفطار الرمزية دعوا أحرار العالم، الذين ما زال صوتهم ينبض في الشارع، الى الخروج في مختلف الساحات والمطالبة بتنقيد قرر وقف إطلاق النار ومساندة القضية الفلسطينية بالمسيرات الشعبية، والوقفات الرمزية، وحملات المقاطعة.

رغم تراكم الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي خلفها العدوان والحصار تبقى موائد الإفطار الرمضاني باب للتكافل الإجتماعي ووسيلة من وسائل الصمود للعشب اليمني.