بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي على ريف حلب

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واوضح ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت عدة نقاط في هذه المنطقة ادت الى استشهاد عدد من المدنيين واصابة اخرين ، مشيرا الى تزامن هذا الهجوم مع هجمات من قبل المجموعات المسلحة الموجودة في ريف حلب الغربي وريف ادلب باتجاه مدينة حلب عبر الطائرات المسيرة .

واضاف ان هذا الهجوم يعد الاعنف في الفترة الاخيرة حيث لم تشهد مدينة حلب هجوم بهذا العنف منذ اشهر ادى الى ارتقاء شهداء مدنيين وجرح اخرين بالاضافة الى الخسائر الكبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

واشار مرسلنا الى بيان وزارة الدفاع اوضح ان الهجوم كان عبر اجواء منطقة اثريا وهذا يفسره بعض المراقبون ان طائرات الاحتلال سلكت مسارا محددا عبر الاجواء الاردنية وثم من قاعدة التنف وبعدها البادية السورية من اتجاه اثريا جنوب شرقي حلب واطلقت صواريخها من هناك ما يعني ان قاعدة التنف الامريكية سهلت هذا الهجوم وامنت له وسائط الكترونية من تشويش على قواعد الدفاع الجوي والردارات وقواعد الانذار المبكر في المنطقة.

هذا وذكر مصدر عسكري سوري انه “حوالي الساعة 45 : 1 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها”، مبيناً أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

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