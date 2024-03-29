فيديو خاص: لليوم 175 شلال الدم مازال جاريا في غزة.. ولا حياة لمن تنادي

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم، إن الاحتلال ارتكب ستة مجازر بحق العائلات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 62 شهيدا و91 جريح.

جنوب قطاع غزة

وأضاف، أن طائرات الاحتلال واصلت قصف مناطق مختلفة بخان يونس وحصار مشفى ناصر الذي استشهد احد الممرضين على يد قوات الاحتلال. كما ارتقى 12 فلسطينيا في غارة على منزل يعود لعائلة ابو معمر بمدينة رفح، حيث نقل اربعة من الشهداء إلى مشفى النجار فيما نقل ثمانية إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

وأشار مراسل العالم إلى أن الاحتلال كثف غاراته على مدينة رفح منذ أيام، حيث يقصف الأراضي الزراعية والمناطق الحدودية بالقرب من الأراضي المصرية، كما يستهدف منازل الفلسطينيين ومخيم النازحين.

وأشار مراسل العالم إلى أن جيش الاحتلال نسف منازل سكنية شمالي مدينة خانيونس، كما جيش الاحتلال قصف بالقذائف المدفعية منطقة القرارة شرقي القطاع، التي لم تنقطع عنها قذائف الاحتلال منذ أسابيع.

وأوضح مراسل العالم أن دبابات الاحتلال المتمركزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقوم باستهداف منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية، منها منطقة القرارة وبني سهيلة، وذلك لنشر الدمار والخرب فيها.

وسط القطاع

قال مراسل العالم إن قوات الاحتلال دمرت مباني جديدة في مدينة الامل او ما يعرف بمدينة الاسرى جنوب مدينة غزة. كما نفذت طائرات الاحتلال تسع غارات جوية الليل الماضي ما ادى لاندلاع حرائق فيها.

وأضاف، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا بعود لعائلة موسى في مخيم المغازي، أسفر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين، وأن الشهداء هم رب الأسرة وزوجته واولاده فيما وقعت اصابات في صفوف الجيران.

وأشار مراسل العالم إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت مركزا على شمالي مخيمي النصيرات والبريج، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه منازل الفلسطنيين على شاطئ المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

أما في شمال القطاع قال مراسل العالم إن جيش الاحتلال يواصل حصاره لمجمع الشفاء الطبي مواصلا أعمال التفجير في محيط المشفى. كما دمر عدة بنايات سكنية قرب فندق الأمل غرب المدينة.وفي مخيم جباليا استهدفت غارات إسرائيلية مسجد سعد. ووقعت سلسلة انفجارات ضخمة شمال غزة جراء القصف المدفعي والطيران الحربي.



كما استشهد ثلاثة أشخاص، واصيب نحو 20 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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