بكين: مناورات إيران والصين وروسيا، مهمة لأمن المنطقة

العالم – إيران

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن كيان قوله إن إيران والصين وروسيا أقامت لحد الآن مناورات مشتركة بحرية عديدة جاءت في إطار تعزيز التعاون بين القوات البحرية للبلدان الثلاثة والحفاظ على الأمن البحري بالمنطقة.

وأجرت القوات البحرية لإيران والصين وروسيا تمرينات في الفترة 11-15 الجاري تحت عنوان "الحزام الأمني البحري 2024" في مياه بحر عمان.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أيضا أن هذه التمرينات أقيمت بهدف إقرار الأمن للأنشطة التجارية البحرية بما في ذلك الإفراج عن سفينة استولى عليها قراصنة بحريون.

كما قالت إيران إن مناورات الحزام الأمني البحري 2024 بمشاركة إيران والصين وروسيا، أقيمت للسنة الخامسة على التوالي تحت شعار "معا لإقرار السلام والأمن" بمشاركة الوحدات السطحية وطيران القوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة في منطقة بلغت مساحتها 17 ألف كيلومتر مربع في منطقة شمال المحيط الهندي، بدأت يوم 11 آذار/مارس وانتهت في 15 منه.