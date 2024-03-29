مسؤول صهيوني يكشف تفاصيل مرحلة ثانية في الحرب مع لبنان!

العالم - لبنان

وزعم غالانت: "إننا نتحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة ملاحقة حزب الله.. أينما كان حزب الله نذهب، وينطبق هذا على بيروت وبعلبك وصور وصيدا والنبطية وكامل القطاع، وينطبق أيضا على أماكن أبعد بكثير مثل دمشق وغيرها، حيثما نحتاج إلى التحرك.. سنتحرك" وفق قوله.

في السياق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة "‏برانيت" بصواريخ بركان، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه. ‏

وأكّدت المقاومة أنّ استهداف مقر قيادة الفرقة "91" يأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي.

كما أعلنت استهداف مقاتلي المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في قلعة "هونين"، بقذائف المدفعية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المقاومة، استهدافها مرتين خلال ساعات الصباح، ثكنة "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. ‏