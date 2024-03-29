15 محافظة يمنية تخرج بالتظاهر نصرة لغزة + فيديو

وفي كل جمعة يخرج اليمانيون في مسيرات مليونية بعشرات الساحات في مختلف المحافظات تلبية لدعوة قائد حركة أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وللتأكيد على موقفهم الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وتأييدا لعمليات القوات المسلحة ضد ثلاثي الشر (أمريكا وبريطانيا وإسرائيل).

وفي كلمته الأسبوعية أمس الخميس، حول أخر مستجدات العدوان الصهيوني على غزة، دعا قائد الثورة الشعب اليمني العزيز، للخروج المشرف في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك نصرة للشعب الفلسطيني، في صنعاء وبقية المحافظات الحرة.

وقال السيد الحوثي "تخليداً لموقف الآباء الأنصار في صدر الإسلام أدعو شعبنا العزيز بدعوة الله القائل في كتابه الكريم، "يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم"، والقائل: "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون"، وبدعوة رسوله صلوات الله عليه وعلى آله التي دعا بها آبائكم وأجدادكم، فأجابه سعد بن معاذ بما أجابه، وقال له أبشر يا رسول الله وأجابه المقداد أيضاً من آبائكم من أسلافكم المجاهدين مع رسول الله وقال له أيضاً أبشر يا رسول الله، وكلهم قالوا سر بنا على بركة الله".

ومشددا على أهمية الخروج الكبير في المسيرات أضاف "أدعوكم_ يا شعبنا العزيز بدعوة المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وبجراحِ، ومعاناةِ ومظلومية الشعب الفلسطيني _للخروج المشرف غد ا إن شاء الله، مردفا "إن أملي فيكم كبير جداً، مشيراً إلى أنه مع صيام شهر رمضان، وهذه الأيام المباركة ،يعظم الأجر وتعظم القربة إلى الله سبحانه وتعالى".

وتابع "أنتم أهل الإيمان، أهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنتم أهل الوفاء، أهل الثبات، أهل الشهامة والمروءة والرجولة، مشدداً على أن يكونوا حاضرين يوم الغد، وأن يكون صوتهم مسموعاً في كل العالم، كما كان في الأسابيع الماضية ".

واستجابة لنداء قائد حركة أنصارالله، شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، خروجا مليونيا في مسيرة "قادمون في العام العاشر.. وفلسطين قضيتنا الأولى" عصر الجمعة.

وبالتزامن خرجت في محافظة صعدة مسيرات كبرى في ساحات المدينة والشهيد القائد وشعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح وآل سالم وعُضْلَة بالحشوة، ومركز مديرية كتاف والجَرَشة بغمر وقطابر وبني بحر وذويب وربوع الحدود وجاوي وغافرة وشدا ومنبه للخروج الشعبي.

وشهدت محافظة الحديدة مسيرات نصرة غزة في ساحة شارع الميناء بمدينة الحديدة، وساحات السخنة ومدينة عبال بالحجّيلة وباجل وأربع ساحات في برع للمديريات الشرقية، والمنصورية وبيت الفقيه ومدينة الدريهمي وزبيد والتحيتا والجراحي وجبل راس للمديريات الجنوبية، وكمران والزيدية والزهرة والكدن والصليف للمديريات الشمالية للاحتشاد الجماهيري عصر الجمعة.

وفي محافظة تعز كان الخروج الكبير في مسيرات الدعم لفلسطين بساحات الجند بالتعزية والكمب بمقبنة والدمنة بخدير وشرعب السلام والرونة.

وخرج أبناء محافظة عمران في عدة مسيرات كبرى تأييدا ودعما لشعب الفلسطيني المظلوم في شارع الشهيد الصماد بالمدينة، وخَمِر، والقَفلة، وصوير، وخارف، وحوث، والعَشة، والسَود، وريدة، وبذِيبين المركز ومِرهبة، وظُليمة، والسوُدة، والمدان المركز ومفخاذ، وشهارة الهجَر والقابعي، وسفيان المركز وبكيل السواد والعمشية، والجبل أماكن للاحتشاد عصر الجمعة، وثلاء، وحبابة، ومسوَر.

وأما محافظة ذمار فكان خروجها الحاشد في الجمعة الثالثة من رمضان في ساحات مكتب الصحة بالمدينة وضوران ووصابين العالي والسافل وعتمة وجبل الشرق.

وفي محافظة ريمة فشهدت مسيرات النصرة لغزة في بلاد الطعام، والجبين، وكسمة، ومزهر، والسلفية، والجعفرية، ومختلف الساحات بالمحافظة.

وخرج أبناء محافظة الجوف في مسيرات "قادمون في العام العاشر، وفلسطين قضيتنا الأولى" في ساحات الحزم، المتون، المراشي، مركز العنان ورحوب، رجوزة، المطمة، خب والشعف، الزاهر، مركز الحميدات والواغرة، المصلوب، الغيل، والخلق.

وخرجت كذلك مسيرات حاشدة تحت ذات الشعار في محافظة الضالع ب شارع عامر بمدينة دمت، وسوقي الطاحون بالحشاء وقرين الفهد بقعطبة ومدينة جُبَنْ.

كما شهدت ساحات الجوبة، وصرواح، ومجزر، وحريب القراميش، وبدبدة، وقانية بمحافظة مأرب خروجا حاشدا نصرة لغزة في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

وإلى ساحات الرسول الأعظم بالمدينة، ويريم، والعدين، وحزم العدين، وفرع العدين، ومذيخرة احتشد أبناء محافظة إب تعبيرا عن مواصلة دعمهم لغزة حتى يتحقق النصر.

وفي المحويت خرجت المسيرات الحاشدة في جمعة "قادمون في العام العاشر، وفلسطين قضيتنا الأولى" بساحات المدينة والطويلة والخبت وشبام والرجم وحفاش وجبل المحويت وبني سعد وبقية المديريات.

وشهد شارع الأمل بمدينة رداع، وساحتي السوق بالبيضاء والسوادية ومراكز مديريات محافظة البيضاء خروجا كبيرا تأييدا ونصرة لغزة.

أما محافظة لحج فقد خرج أبناؤها إلى ساحة خط كرش جوار الجمارك للتأكيد على مواقفهم الثابتة نصرة لغزة.

وإلى أقصى الشمال في محافظة حجة كان خروج مشرفا لأبنائها في عشرات الساحات نصرة لغزة بساحات حورة بالمدينة وساحات عبس، والمحابشة، ومستبأ، وبقية مراكزها الحادية والثلاثين.

يذكر أنه في الجمعة الماضية خرجت 154 مسيرة كبرى في صنعاء ومختلف المحافظات والمدن والمديريات والمناطق.