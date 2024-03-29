التصعيد الإسرائيلي تجاه المقدسات الإسلامية، والهجوم على ريف حلب.. محاولة لتوسيع الأزمة؟

العالم - بانوراما

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان. وقامت بفرض قيود مشددة على تنقلهم. فيما اعتدى المستوطنون على المصلين المتوجهين للمسجد المبارك. وسبق هذا اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في باحات المسجد الاقصى في أولى ليالي الاعتكاف في العشر الاواخر من شهر رمضان.



الملف الثاني: أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين في عدوان جوي اسرائيلي استهدف بعض النقاط في ريف حلب شمالي البلاد.



ودانت وزارة الخارجية السورية العدوان الإرهابي مجددة دعوة دول العالم كافة لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإلزام الكيان الاسرائيلي ومن يدعمه بوقف اعتداءاتهم وجرائمهم في فلسطين وسورية ولبنان.

بدورها نددت إيران بالعدوان الإسرائيلي؛ واعتبرته انتهاكا واضحا للقوانين والأنظمة الدولية، وسيادة سوريا ووحدة أراضيها؛ ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني هذه الاعتداءات واعتبرها محاولة يائسة لترميم فشل تل ابيب في غزة. مطالبا 'المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى إدانتها واتخاذ إجراءات وقائية ومحاسبة الكيان الإسرائيلي.