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أميرعبداللهيان: طهران مهتمة بتوسيع التعاون مع تركمانستان

أميرعبداللهيان: طهران مهتمة بتوسيع التعاون مع تركمانستان
الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهتمة بتطوير علاقات التعاون مع تركمانستان.

العالمإيران

وفي معرض إشارته إلى لقاءاته مع كبار مسؤولي تركمانستان كتب أميرعبداللهيان في حسابه على منصة "إكس" إنه التقى خلال زيارته إلى عشق آباد رئيس تركمانستان وزعيمها الوطني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، لمناقشة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والترانزيت ومكافحة الإرهاب والشؤون القنصلية وتطورات أفغانستان وأوكرانيا وغزة.

وكان وزير الخارجية الإيرانية قد بدأ زيارته لتركمانستان يوم الأربعاء واستمرت حتى الخميس.

كما بحث أميرعبداللهيان في عشق آباد، الزيارة المقبلة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركمانستان.

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