الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤
١٠:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. جيش الإحتلال يعترف بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بجرافة

الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن بيان لجيش الإحتلال الإسرائيلي يعترف فيه بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بواسطة جرافة بعد أن نشرت قناة الجزيرة مقطعا مصورا يظهر تفاصيل عملية القتل.

العالم - فلسطین

وبرر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن قتل الفلسطينيين تم بعد بعد اقترابهما مما سماه منطقة عمليات وسط غزة بطريقة مريبة، وعدم استجابتهما للطلقات التحذيرية.

وأشار البيان إلى أنه تم قتلهما وجرف جثتيهما خشية أن يكونا حاملين متفجرات!

وكانت الجزيرة بثت فيديو يوثق الواقعة، حيث حصلت على صور حصرية تُظهر إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد، وأظهرت الصور جنود الاحتلال وهم يجرفون جثث الشهداء الفلسطينيين ويخفونها في الرمال وبين القمامة بواسطة جرافة، في حين يشاهد العملية عدد آخر من الفلسطينيين لم يُعرف مصيرهم.

روابط ذات صلة

تل أبيب توافق على توجه وفدين للدوحة والقاهرة لاستئناف مفاوضات غزة

بالصورة.. مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 16 عسكريا باشتباكات غزة

شاهد.. عشرات الحافلات تسير باتجاه الاقصى وتتحدى قرارات الاحتلال

التصعيد الإسرائيلي تجاه المقدسات الإسلامية، والهجوم على ريف حلب.. محاولة لتوسيع الأزمة؟

شاهد.. حزب الله يستهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية بصواريخ بركان