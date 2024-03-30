قائد القوات البرية لحرس الثورة يتفقد الحدود الجنوبية الغربية للبلاد

العالم - إيران

وقام العميد محمد باكبور، برفقة قائد مقر "كربلاء" في جنوب غرب البلاد العميد احمد خادم سيد الشهداء، بزيارة الشريط الحدودي الجنوبي الغربي للبلاد عن طريق البر والجو من أجل التحقق من حالة الحدود.

كما قام كبار قادة حرس الثورة الاسلامية بتقييم قواعد شلمجة الحدودية وعملية تقديم الخدمات من قبل القوات البرية في حرس الثورة الاسلامية لـ "قوافل سالكي طريق النور" (القوافل الشعبية التي تتفقد المناطق التي شهدت معارك حرب الدفاع المقدس في التصدي للحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 1980 الى 1988).

وقام قائد القوات البرية لحرس الثورة خلال زيارته الى محافظة خوزستان بتقييم القدرات الدفاعية والعسكرية للوحدات التابعة للقوات البرية لحرس الثورة، وأكد على تعزيز قدرات منتسبي وجنود هذه الوحدات.

وثمّن العميد باكبور جهود القوات البرية لحرس الثورة في حراسة الحدود وقال: نحمد الله تعالى أن الاستعداد الحالي للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية جيد جدًا من حيث العتاد والقوة البشرية، وجنود الإسلام الغيارى هم في قمة يقظتهم، يحرسون حدود الإسلام والثورة.

واضاف : خلال عطلة عيد النوروز، مثل سائر العطلات، يعمل جنود القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية بكل قوتهم للحفاظ على الأمن والدفاع عن حدود البلاد على مدار الساعة ويفخرون بهذه الخدمة لبلدنا العزيز.

من جانبه قال قائد مقر "كربلاء": إن حراس الثورة وجنود مقر "كربلاء" يدركون تماما التوفيق الالهي لاستضافة "قوافل سالكي طريق النور" في كربلاء ايران ويفخرون بحراسة حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتواجدون في الميدان وهم رهن اشارة القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) حتى آخر نفس وقطرة دم.

وأضاف العميد خادم سيد الشهداء: أن حراسة الثورة خدمة صادقة ووسام شرف قيم يتلالا إلى الأبد في صدر المدافعين عن الثورة الإسلامية.

وفي معرض تقديره لجهود القوات البرية واحياء ذكرى شهداء الحرس الثوري، قال قائد مقر "كربلاء" ان أمن وسلام خوزستان والحدود الغربية للبلاد مدين لجهاد وتضحيات وبطولات القوات المسلحة.

وخلال عطلة عيد النوروز مع بدء العام الايراني الجديد 1403 هـ.ش (بدا في 20 اذار/مارس)، تفقد قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية مناطق حدودية اخرى بما في ذلك جنوب شرق البلاد.