تواصل التظاهرات في الاردن امام مبنى السفارة الاسرائيلية ومحاولات اقتحامها

العالم - خاص بالعالم

هو اليوم السادس على التوالي الذي تستمر فيه دعوات الاردنيين لاقتحام مبنى سفارة الاحتلال الاسرائيلي في عمّان ردا على استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدين ضرورة إغلاق مبنى السفارة بشكل دائم.

وقال احد المشاركين في التظاهرة، لمراسل قناة العالم: نحن مطالبنا اولا بطرد السفير واغلاق السفارة الاميركية والصهيونية، ونحن رسالتنا للسفارة الاميركية التي هي رأس الحية وهي التي تتحكم بالحكومات العربية جميعها.

فيما قالت مشاركة في التظاهرة، لمراسلنا: نحن هنا لايقاف الحرب على غزة ولنقف مع اخواننا في فلسطين ونحرر بلادنا.

مطالب الأردنيين من اليوم الأول لخروج المظاهرات الداعمة للأهل في غزة وحتى اليوم لم تتغير، وتتمثل أبرزها بإلغاء معاهدة السلام مع الاحتلال الاسرائيلي وطرد السفيرة الأمريكية من عمان.

وقال احد المشاركين في التظاهرة لمراسلنا: المطلب الاساسي والاهم هو ابطال العمل بمعاهدة السلام، معاهدة وادي عربة، معاهدة الاذلال والاستسلام.

وقال آخر لمراسلنا: مطالبنا هي طرد السفير الاسرائيلي والغاء السفارة الاسرائيلية ووقف اتفاقية وادي عربة.

أصوات الأردنيين وجهت إلى جميع الحكومات والأنظمة العربية بضرورة أن تكون مواقفها تجاه ما يحدث بغزة أكثر فاعلية، خاصة في ظل حرب التجويع والحصار التي يفرضها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وما زال التوتر يخيم على الاجواء بمحيط سفارة الاحتلال الاسرائيلي بالعاصمة عمّان لليوم السادس على التوالي، تزامنا مع استمرار الدعوات لإقتحام ومحاصرة مبنى السفارة كنوع من الرد على الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأهالي في قطاع غزة.