نيويورك: 30 ألف متظاهر بمسيرة ضخمة ضد تواصل العدوان على غزة

العالم - الأميرکيتان

خرجت مسيرات ضخمة في عدة مدن أميركية أخرى، ضمن إحياء فعاليات "يوم الأرض"، وتنديدا بالحرب الهمجية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، وفي بوسطن ولوس انجلوس وفيلادلفيا وشيكاغو وبيرلينغتون بولاية فيرمونت، بعد دعوات خلال الأسبوع الماضي للمشاركة بكثافة في مسيرات لتذكير العالم بمأساة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 7 عقود.

وطالب المتظاهرون، الإدارة الأميركية بالتوقف عن الدعم المالي والعسكري لكيان الاحتلال الاسرائيلي للضغط عليه لوقف الحرب في أسرع وقت والانسحاب من القطاع.