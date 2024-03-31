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نيويورك: 30 ألف متظاهر بمسيرة ضخمة ضد تواصل العدوان على غزة

نيويورك: 30 ألف متظاهر بمسيرة ضخمة ضد تواصل العدوان على غزة
الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

خرج أكثر من 30 ألف متظاهر في شوارع مدينة نيويورك الأميركية رفضا لتواصل العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في القطاع منذ ما يزيد على 6 شهور.

العالم - الأميرکيتان

خرجت مسيرات ضخمة في عدة مدن أميركية أخرى، ضمن إحياء فعاليات "يوم الأرض"، وتنديدا بالحرب الهمجية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، وفي بوسطن ولوس انجلوس وفيلادلفيا وشيكاغو وبيرلينغتون بولاية فيرمونت، بعد دعوات خلال الأسبوع الماضي للمشاركة بكثافة في مسيرات لتذكير العالم بمأساة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 7 عقود.

وطالب المتظاهرون، الإدارة الأميركية بالتوقف عن الدعم المالي والعسكري لكيان الاحتلال الاسرائيلي للضغط عليه لوقف الحرب في أسرع وقت والانسحاب من القطاع.

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