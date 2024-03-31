الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ضبط أكثر من خمسة أطنان من المخدرات جنوب شرق إيران

ضبط أكثر من خمسة أطنان من المخدرات جنوب شرق إيران
الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية العميد "دوست علي جليليان" عن ضبط خمسة أطنان و124 كيلوغراما من المخدرات في هذه المحافظة منذ بداية عطلة عيد النوروز مشيرا إلى أن عمليات الكشف عن المخدرات قد ازدادت بنسبة 22 بالمئة.

العالم - إيران

وأوضح قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان العميد "دوست علي جليليان" عن خطة عمل ونشاط دوريات الشرطة العلنية والسرية في عطلة عيد النوروز من أجل تأمين سلامة وأمن المواطنين .

وأعلن العميد جليليان عن ضبط خمسة أطنان و124 كيلوغراما من المخدرات في هذه المحافظة منذ بداية عطلة عيد النوروز مشيرا إلى أن عمليات الكشف عن المخدرات قد ازدادت بنسبة 22 بالمئة.

كما أفاد قائد شرطة سيستان وبلوشستان أثناء شرحه لأداء الشرطة في عيد النوروز، عن زيادة بنسبة خمسة بالمائة في اكتشاف الأسلحة والذخائر.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، وقدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال.

روابط ذات صلة

قائد امني: ضبط أكثر من طن من المخدرات جنوب شرقي ايران

إستشهاد ضابط شرطة إيراني باشتباكات مع مهربي مخدرات + صورة

إلقاء القبض على رئيس أكبر عصابة لتهريب المخدرات في إيران

ايران.. القضاء على 18 عصابة تهريب مخدرات في حدود سيستان وبلوشستان