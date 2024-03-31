ضبط أكثر من خمسة أطنان من المخدرات جنوب شرق إيران

العالم - إيران

وأوضح قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان العميد "دوست علي جليليان" عن خطة عمل ونشاط دوريات الشرطة العلنية والسرية في عطلة عيد النوروز من أجل تأمين سلامة وأمن المواطنين .

وأعلن العميد جليليان عن ضبط خمسة أطنان و124 كيلوغراما من المخدرات في هذه المحافظة منذ بداية عطلة عيد النوروز مشيرا إلى أن عمليات الكشف عن المخدرات قد ازدادت بنسبة 22 بالمئة.

كما أفاد قائد شرطة سيستان وبلوشستان أثناء شرحه لأداء الشرطة في عيد النوروز، عن زيادة بنسبة خمسة بالمائة في اكتشاف الأسلحة والذخائر.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، وقدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال.