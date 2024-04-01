آليات الاحتلال تنسحب من محيط مجمع الشفاء وسط إطلاق نار عشوائي

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني الاعلامي" نقلا عن مصادر أمنية قولها، أن آليات الاحتلال انسحبت من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب المدينة، وسط تحذيرات من عدم الاستعجال في تفقد أوضاع مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط الشفاء ودعتهم لترك المرحلة الأولى لجهات الاختصاص والتزام التعليمات.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انسحبت من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب المدينة وسط إطلاق نار عشوائي

وحذرت لجان الطوارئ المواطنين من عدم الاستعجال في تفقد اوضاع مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط الشفاء ودعتهم لترك المرحلة الأولى لجهات الاختصاص والتزام التعليمات .

وأكد شهود عيان وجود عشرات جثث الشهداء في مجمع الشفاء والشوارع المحيطة به غربي غزة.

وأفادت مصادر طبية بتعرض مباني مجمع الشفاء للحرق أو التدمير وخروجه بالكامل عن الخدمة، مؤكدة أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جداً.

وقصفت قوات الاحتلال المناطق الغربية والشرقية لمدينة خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال غرب مدينة غزة بعدة قذائف، في حين فجرت قوات الاحتلال مبنى بمجمع الشفاء الطبي غرب غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جديدة على غرب خانيونس.