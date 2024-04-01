حكومة جديدة في رام الله.. فهل من جديد؟

العالم _ مراسلون

الحكومة الجديدة والتي تضم 8 وزراء من قطاع غزة غاب عنها وزيرين احدهما حافظ على موقعه لاكثر من 16 عاما وهو وزير الخارجية رياض المالكي والاخر لاكثر من 10 اعوام وهو وزير المالية شكري بشارة.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمة له: اننا نجدد التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة رقم 19 وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

الحكومة الجديدة والتي تضم وزراء من الخبراء دون السياسيين يقع على عاتقها ان تنتشل الاقتصاد الفلسطيني من الازمة التي يعانيها منذ اعوام وان تعمل على اعادة اعمار قطاع غزة حال انتهاء الحرب والتحضير لانتخابات عامة يرى الكثيرون انها لن تكون قريبة، ورغم الترحاب الدولي والعربي بهذه الحكومة الا ان الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس اعتبرتها وصفة لاستمرار الانقسام لا لانهاءه.

وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لقناة العالم: قدرة هذه الحكومة في ظني محدودة في ظل الاجراءات الاسرائيلية الكثيرة التي تقلص من قدراتها المالية بالاضافة الى قدرتها على الحركة واستثمار واستغلال الموارد الطبيعية للفلسطينيين سواء في مناطق جنين والضفة الغربية أو في قطاع غزة.

بالنسبة للفلسطينيين لا يرون فارقا بين حكومة سابقه وحالية ولاحقة مادام الاحتلال يسيطر على مناحي الحياة في الضفة الغربية بالقوة العسكرية.

أزمة الفلسطينيين لم تكن يوما بحكومة تكنوقراط أو بحكومة سياسية، بل تتعلق باحتلال اسرائيلي يحول كلما تقوم به الحكومة الى هباء منثور.