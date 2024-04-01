آلاف الزوار يحيون ليلة القدر وذكرى استشهاد الامام علي (ع) في مرقده الطاهر

العالم _ مراسلون

العتبة العلوية المقدسة بدورها تحدثت عن خطتها التي تكونت من محاور عدة شملت الاطعام والجانب الامني وتفويج الزائرين مستنفرة كافة الجهود والامكانات المتوفرة لانجاح هذه المناسبة الهامة وبمشاركة اكثر من 2000 متطوع من داخل البلاد وخارجها.

وقال مدير قسم الاعلام في العتبة العلوية المقدسة حيدر رحيم: تباشر العتبة العلوية المقدسة بتنفيذ خطتها الخاصة بهذه الزيارة في المحاور الامنية والخدمية والصحية ومحاور النقل والاطعام والاعلام وغيرها باستنفار تام من مختلف الشعب والاقسام.

زيارات اقل ماتوصف بانها مليونية تتظافر فيها جهود الجميع من الحكومة والجهات ذات العلاقة في وقت تقدم المواكب الحسينية مختلف الخدمات في مبادرات تتسم بنكران الذات لاستلهام العبر واظهارا للقيم العليا التي تحملها ذكرى شهادة الامام امير المؤمنين عليه السلام.

ويحيي المؤمنون ليلة الـ21 من شهر رمضان المبارك في كل عام، ذكرى استشهاد يعسوب الدين وخليفة رسول الله الامام علي بن ابي طالب عليه السلام هنا في العتبة العلوية المطهرة لتقديم العزاء والمواساة بهذه الذكرى الأليمة.