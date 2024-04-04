جيش الإحتلال يلغي إجازات جنوده ترقبا للردّ الإيراني على قصف القنصلية

العالم – خاص بالعالم

في تل ابيب الانتظار سيد الموقف وقراءات المحللين تسيطر على المشهد، لا أحد في كيان الاحتلال وعلى رأسهم المحللين العسكريين يشك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد، لكن الخلاف بينهم على شكل الرد ونوعه ومكانه وزمانه.

الامر وصل لدى المراقبين وعلى راسهم رئيس جهاز امان السابق عاموس يلدن الى التوقع بان يكون الرد الإيراني في الجمعة الأخيرة في رمضان مع احتفال العالم بيوم القدس العالمي.

وقال خلدون البرغوثي الخبير بالشأن الإسرائيلي:"هي تخشى الرد ايراني بعد عملية الاغتيال الأخيرة بدمشق لذلك تعلن حالة الاستنفار على كل الجبهات، على الحدود الشمالية وعلى المستوى الاسرائيلي كله، حتى في الخارج تحسبا من هجمات تتعرض لها المصالح الاسرائيلية، لذلك هي تدخل في حاله طوارئ كيف ستكون لا تعلم كيف سيكون الرد، ومتى سيكون الرد، وأين سيكون الرد لذلك هذا يدخلها في حالة استنفار شامل".

أما على الأرض فأجهزة الأمن الإسرائيلية في اليومين الاخرين أعلنت حالة الاستنفار والتعبئة لاسيما في سلاح الجو الإسرائيلي استعداداد لما وصفوه بالرد الإيراني على العدوان.

ووفق القناة الرابعة عشر فإن الجيش الإسرائيلي الغى اجازات الجنود واعلن الاستنفار والتعبئة في سلاح الطيران.

وكما يرى المراقبون فان الاحتلال الإسرائيلي بقراره قصف القنصلية الإيرانية يسعى لجر المنطقة الى معركة كبرى، لكن هذه المعركة ان فتحت فانه اول من سيدفع ثمنها.

وقال أنس أبو عرقوب الخبير بالشأن الإسرائيلي:"هذه المخاوف الجدية في"اسرائيل" وتجري الاستعدادات على مدار الساعة وتم منع الاجازات على الجنود وادخال سلاح الجو في حالة تأهب قصوى الى جانب الدفاعات الجوية الاسرائيلية".

الأمر الوحيد الذي بات الإسرائيليون على ثقه منه ان نتنياهو يقودهم الى حافة الهاوية.

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