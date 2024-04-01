من هو العميد محمد رضا زاهدي الذي اغتاله الاحتلال في دمشق؟

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محمدرضا زاهدي، ولد في 2 نوفمبر 1960 في إصفهان، إنضم إلى حرس الثورة الإسلامية عام 1980 وكان أحد القادة المتوسطين في الحرس الثوري أثناء الحرب الصدامية المفروضة، وقاد "لواء قمر بني هاشم 44" من عام 1362 إلى 1365.

كان قائد "فرقة الإمام الحسين (ع) 14" بين عامي 1983 و 1986.

وكان زاهدي قائدا للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية عام بين عامي 1986و1991.

ومن عام 2005 إلى 2007، أصبح أيضا قائد "قاعدة ثار الله" ومن عام 2017 إلى 2020، كان أيضا نائبا لعمليات حرس الثورة الإسلامية.

وعمل العميد زاهدي في فيلق القدس من عام 2008 إلى عام 2016 وكان قائد قائد قوة القدس بحرس الثورة لسوريا ولبنان.