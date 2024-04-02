شاهد.. تصريحات امريكية بشأن استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق .. ما هي؟

العالم - خاص العالم

تتوالى الادانات الدولية على العدوان الاسرائيلي على القسم القنصلي للسفارة الايرانية في سوريا.

الخارجية السورية دانت الهجوم ورأت فيه انتهاكاً صارخاً للمواثیق الدولية.

وقال السفير السوري في طهران، شفيق ديوب، ان "العلاقات بین سوریا وایران هي علاقات راسخة ولن تستيطع مثل هذه الاعتداءات او غيرها ان تهز هذه العلاقات على الاطلاق، بل على العكس اود ان اؤكد ان مثل هذه الاعتدءات ستؤدي الى تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها وحتى لانها تخدم صالح البلدين والشعبين الشقيقين ومن المهم للغاية المحافظة عليها"

السعودية دانت الاعتداء واعربت عن رفضها القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية تحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية.

قطر دانت بشدة العدوان الاسرائيلي، وعدته انتهاكا سافرا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية، مشددة على ضرورة توفير الحماية لمنسوبي البعثات الدبلوماسية والقنصلية بموجب قواعد القانون الدولي.

سلطنة عمان التي دانت الاستهداف، دعت إلى وقف التصعيد في المنطقة، مؤكدة ضرورة رفض العدوان وسائر الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار.

كما دانت العراق والاردن واليمن والامارات وباكستان الاستهداف الذي طال القسم القنصلي الايراني في دمشق، معتبرة انه انتهاكات صارخا للقانون الدولي وللسيادة السورية.

وفيما دانت الخارجية الروسية وبشدة العدوان الاسرائيلي مؤكدة انه غير مقبول على الاطلاق، نقل موقع اكسيوس عن مسؤول أمريكي ان واشنطن أبلغت طهران بعدم صلتها في العدوان الإسرائيلي وبأنه لم يكن لديها معلومات متقدمة عنها.



الامم المتحدة دانت استهداف القسم القنصلي الايراني في دمشق، مؤضحة ان الهجمات من الخارج ضد أي دولة أو انتهاكات السيادة هي محل إدانة من قبلها.

الى ذلك، اعتبرت حركة حماس ان الهجوم الاسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطيرة، وطالبت مجلس الامن بالتحرك الفاعل لردع كيان الاحتلال الذي يقوض الامن والاستقرار الدوليين، فيما توعد حزب الله اللبناني كيان الاحتلال بالعقاب والانتقام على جريمة الكيان الاسرائيلي والذي ادى الى استشهاد العميد محمد رضا زاهدي واخوانه في المكتب القنصلي الايراني.