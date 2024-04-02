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شاهد.. أزمة تجنيد الحريديم تهدد وجود حكومة نتنياهو

الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتاجيل التصويت على موضوع تجنيد الحريديم.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان نتنياهو يعرف ان هذا التصويت سيؤدي الى تفكك الحكومة، مشيرا الى ان الحريديم مازالوا مصرين على انهم لن يتوجهوا للخدمة وان مستحقاتهم المالية يجب ان تبقى قائمة.

واضاف ان هناك اشتباكات يومية في مناطق الحريديم ومنها ميا شعاريم ومنطقة بني باراك ، هذا وتقع منطقة ميا شعاريم في القدس المحتلة ويتواجد فيها ما يتجاوز 340 الف يهودي من الحريديم ، فيما تقع منطقة بني باراك في تل ابيب ويتواجد فيها عشرات الالاف منهم.

وبين مراسلنا ان نتنياهو يريد ان يمرر قانون يكون ايسر على الحريديم ولا يخلق ازمات لكن اذا قام بتمريره سيصدم اولا مع وزير الحرب غالانت الذي يعرض تماما تمرير القانون و سيصدم مع بعض اعضاء الليكود وحليفه بني غانتس الذي هدد بانه سيغادر حكومة الحرب اذا تم تمرير هذا القانون.

المزيد بالفيديو المرفق..

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