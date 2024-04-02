الهجوم الصهيوني على قنصلية إيران انتهاك سافر للقانون الدولي

العالم - إيران

وأضاف البيان: لا شك أن هذا الهجوم لم يكن ليحدث لو لا الدعم المعلن وغير المسبوق الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للكيان الصهيوني، وبما يكشف من جديد عن الوجه القاسي والإجرامي لهذا الكيان الدموي.

وشدد المجمع العالمي للصحوة الإسلامية، في بيانه بأن هذه الجرائم لن تمر من دون رد على الإطلاق، وأن الكيان الصهيوني سيواجه ردّا لا يمكن تصوره قبال هجماته الوحشية والتي ستختصر حتما زمن انهيار هذا الورم السرطاني.

ومضى البيان إلى التأكيد أيضا بأن: دماء هؤلاء الشهداء الأجلاء ستقوي شجرة الثورة الإسلامية أكثر فاكثر وستعجل بزوال الكيان الصهيوني.

وفي الختام تقدم المجمع العالمي للصحوة الإسلامية، بالتهنئة والعزاء، لمناسبة استشهاد عدد من المجاهدين في سبيل الإسلام، من الامام المنتظر (عج) وقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني وذوي هؤلاء الشهداء الأجلاء وكافة المجاهدين في جبهات المقاومة ورفاق دربهم والمدافعين عن المراقد المقدسة لأهل البيت (ع)؛ واصفا تضحيات هؤلاء الأباة لدى جبهة المقامة بأنها تعيد إلى الأذهان بسالات المجاهدين في زمن ظهور الإسلام.