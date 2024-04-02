إعتداء مستوطنين على مواطنين فلسطينيين في نابلس والخليل

العالم - الإحتلال

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطني "جفعات يائير" و"سوسيا" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر وشفا يطا، اعتدوا على المواطنة سميحة إسماعيل سلامة النواجعة (50 عامًا)، ما تسبب بإصابتها برضوض وكدمات عولجت على إثرها ميدانيا.

كما هاجم المستوطنون المدججون بالسلاح المواطنين، وشتموهم بألفاظ نابية، وطاردوا رعاة الماشية والمزارعين.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين على الطريق القريب من مستعمرة "يتسهار"، وذلك بعد مممارستهم أعمال عربدة.

وتواجد مكثف لجنود الاحتلال في الشارع ذاته، الذي بات شبه مغلق أمام المركبات التي تحمل لوحات التسجيل الفلسطينية.