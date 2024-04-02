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القسام تنعى الشهيد القائد زاهدي: نشيد لدوره الكبير بطوفان الأقصى

القسام تنعى الشهيد القائد زاهدي: نشيد لدوره الكبير بطوفان الأقصى
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد القائد محمد رضا زاهدي (أبا مهدي) وإخوانه الذين قضوا شهداء على طريق القدس يوم أمس الاثنين، في قصف صهيوني غادر على العاصمة السورية دمشق.

العالم- فلسطين

وفي بيان نشرته اليوم 02 نيسان/أبريل 2024، استنكرت عملية الاغتيال الجبانة، وأشادت بـ"الدور الكبير للشهيد أبي مهدي في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة، ودوره البارز في معركة طوفان الأقصى".

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى الأمة الإسلامية والعربية الشهيد القائد الكبير/ محمد رضا زاهدي (أبا مهدي) وإخوانه الذين قضوا شهداء على طريق القدس يوم أمس الاثنين 22 رمضان 1445 هـ الموافق 01/04/2024م؛ في قصف صهيوني غادر على العاصمة السورية دمشق.

وإننا في كتائب القسام إذ نستنكر عملية الاغتيال الجبانة؛ فإننا نشيد بالدور الكبير للشهيد أبي مهدي في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة؛ ودوره البارز في معركة طوفان الأقصى.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين
الثلاثاء 23 رمضان 1445 هـ
الموافق 2024/04/02م

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