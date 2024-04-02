رئيس وزراء باكستان یؤکد على توسيع العلاقات مع إيران

العالم - إيران

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان رضا أميري مقدم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم في إسلام آباد.

وفي هذا اللقاء، هنأ السفير الإيراني على إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في باكستان، وكذلك على انتخاب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء في هذا البلد.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيدإبراهيم رئيسي إلى باكستان بدعوة رسمية من قبل رئيس الحكومة في هذا البلد، وأكدا على الجهود الخاصة التي يبذلها الجانبان لإنجاح هذه الزیارة.

كما هنأ شريف بنجاح إجراء الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في إيران؛ مؤكدا بان باكستان عازمة على استضافة الرئيس رئيسي، متطلعا إلى استكمال هذه الزیارة المهمة في أسرع وقت ممكن.

ونوه كل من رئيس وزراء باكستان وسفير إيران في اسلام آباد، خلال اللقاء بينهما اليوم، على أهمية العلاقات الأخوية الجيدة بين البلدين الجارين، والحاجة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية مع التركيز بشكل خاص على توسيع التجارة عبر الحدود.