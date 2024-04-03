استشهاد القيادي زاهدي ورفاقه يفتح فصلا جديدا بمقاومة الكيان الإسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

تشييع عسكري مهيب يقام للمرة الاولى في سورية لشهداء المقاومة، تماما كما تودع دمشق شهداءها، بحضور وزير الدفاع السوري و عدد من كبار الضباط السوريين، تقديرا للمكانه الكبيرة للشهداء القادة ولمسيرتهم النضالية في جبهات المقاومة سيما في سورية ، و التي ختموها بزيهم العسكري، صائمين.

وقال علي عباس وزير الدفاع السوري:"حدث جلل حقيقه يدعي الى الوقوف إحتراما لأرواح هؤلاء الابطال الذين يغادروننا الآن، هؤلاء الابطال الذين كانوا شركاءنا في الدم شركاءنا في كل حركة نقوم بها في محاربة الارهاب على ارض سوريا وتطهير ارض سوريا من الارهاب، وكل من يدعم الارهاب منها أكانت دول أو مجموعات إرهابيه او منظمات مدعومة من هذه الدول".



واكد علي حسين أكبري السفير الايراني في دمشق:"ان الكيان الصهيوني الغاصب عبر إرتكابه لهذه الجريمة البشعة والخطيرة وفي سابقة ربما قلّ نظيرها ولم يكن لها مثيل في السابق، يضرب بعرض الحائط كافة الموازين الدولية والمعاهدات التي تحمي المنشآت والمؤسسات والممثليات الدبلوماسية، وبالتالي تحدى الامم المتحدة واساء لهذه المنظمة قبل ان يسيئ الى سوريا وايران".

وشهدت السفارة الايرانية في دمشق توافدا رسميا وشعبيا ودبلوماسيا لتأدية واجب العزاء باستشهاد الشهيد القيادي محمد رضا زاهدي و رفاقه/ المعزون اكدوا ان الرد سيكون من كل محور المقاومة على شهدائه.

الجثامين الطاهرة شيعت كذلك في مقامي السيدة زينب والسيده رقية عليهما السلام ، لا شك ان استشهاد القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ورفاقه يفتح فصلا جديدا من حجم وطبيعه الصراع بين محور المقاومة برمته و العدو الصهيوني وداعميه.

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