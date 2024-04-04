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باكستان تدين الهجوم وتؤكد عزمها التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب

الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قوات الأمن الايرانية احبطت هجمات ارهابية متزامنة على مواقع للشرطة وحرس الثورة الإسلامية في منطقتي راسك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وقال حرس الثورة الاسلامية في ايران في بيان ان ثمانية عشر إرهابيا من جماعة ما يسمى جيش العدل لقوا مصرعهم خلال ثلاث عمليات إرهابية متزامنة في تشابهار وراسك بجنوب شرق البلاد.

كما أعلن حرس الثورة استشهاد عشرة عنصرا من قوات الأمن، مؤكدا انتهاء العملية وعودة الاستقرار و الحياة الطبيعية الى تشابهار وراسك.

في حين قالت وزارة الداخلية الايرانية ان الارهابيين الذين شاركوا في الهجوم هم اجانب لم يحملوا الجنسية الايرانية.

من جانبه، قال قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور، انه تم الافراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الزمرة الارهابية في مبنى سكني.

مؤكدا انه منذ بدء العمليات الارهابية في منتصف ليلة امس، اتخذت الاجراءات الاساسية من قبل القوات البرية وقوات الشرطة.

وقال باكبور ان العناصر الارهابية المشاركة في العمليات الارهابية كانت مزودة بأحزمة ناسفة.

هذا وقال عليرضا مرحمتي مساعد محافظ سيستان وبلوشستان بشؤون الامن الداخلي في تصريح لقناة العالم
ان الوضع في مديني تشابهار وراسك مستقر والحياة عادت الى طبيعتها.

الى ذلك ادانت الخارجية الباكستانيه الهجمات الارهابية في جنوب شرق ايران مؤكدة عزمها على التعاون مع طهران في الحرب ضد الإرهاب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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