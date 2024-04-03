امين مجلس الأمن القومي الإيراني يلتقي نظيره البيلاروسي في أستانا

العالم - ايران

والتقى علي أكبر أحمديان، ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ، الذي يزور أستانا لحضور اجتماع أمناء مجالس الأمن القومي للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، مع نظيره البيلاروسي مساء اليوم الثلاثاء .

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على يقوم مجلسا الأمن القومي في إيران وبيلاروسيا بدراسة ورسم خارطة طريق التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والدفاعية.

أمين مجلس الأمن الكازاخستاني يدين العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية بدمشق

من جهة اخرى أعرب أمين مجلس الأمن القومي الكازاخستاني عن تعازيه لاستشهاد عدد من المستشارين الإيرانيين في سوريا، وأدان الهجوم على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في سوريا.

وعقد علي أكبر أحمديان، ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ، الذي يزور أستانا لحضور اجتماع أمناء مجالس الأمن القومي للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، اجتماعا ثنائيا مع نظيره الكازاخستاني.

وفي هذا اللقاء أدان أمين مجلس الأمن القومي الكازاخستاني الهجوم على المقر الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا (القسم القنصلي للسفارة) معربا عن تعازيه لاستشهاد عدد من المستشارين الإيرانيين في سوريا.

وناقش الجانبان في هذا اللقاء مجموعة واسعة من قضايا التعاون بين البلدين، بما في ذلك المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاستخباراتية والدفاعية، واتفقا على إقامة اتصالات وثيقة من أجل تحقيق الأهداف التي حددها قادة البلدين، وضرورة استمرار الاتصالات الوثيقة لمجلس الأمن القومي للبلدين.