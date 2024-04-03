ايران تحذر من تداعيات العدوان الصهيوني على القنصلية الايرانية بدمشق 

العالم - ايران

وقالت "زهراء إرشادي"، يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في جلسة مجلس الأمن حول الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذه الجرائم البشعة والهجمات الإرهابية الجبانة. لقد ارتكب الكيان الإسرائيلي انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأوضحت: ان جريمة الكيان الإسرائيلي بالأمس هي أكثر من جريمة. إن هذه الجريمة وهذا الهجوم الإرهابي يمثلان إهانة واضحة للمبدأ المقبول لدى المجتمع الدولي، وهو حصانة الممثلين والأماكن الدبلوماسية والقنصلية؛ إن المبدأ المشترك، الذي هو حجر الزاوية في العلاقات الدولية، معترف به.

وأضافت: إن هذه الجريمة انتهكت بشكل واضح أيضًا المبدأ الأساسي للحصانة الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، واتفاقية منع الجرائم والمعاقبة عليها لعام 1973 ضد الأشخاص الخاضعين للحماية الدولية، بما في ذلك الموظفين الدبلوماسيين.