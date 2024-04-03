شاهد/محتجون "إسرائيليون" يخترقون حواجز أمنية أمام منزل نتنياهو

العالم- فلسطين المحتلة

ولليوم الثالث على التوالي، تظاهر الآلاف أمام مبنى الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن محتجين انطلقوا في مسيرة، وحاصروا مقر إقامة نتنياهو، و"حاولوا اختراق الحواجز، واشتبكوا مع الشرطة".



وألقى محتج شعلة نارية باتجاه أحد عناصر شرطة الاحتلال، بينما كان الأخير يحاول مع زملائه تفريق المحتجين الذين حاصروا مقر إقامة نتنياهو، وفق الصحيفة.



ومنذ أيام، تشهد مناطق الاحتلال احتجاجات حاشدة، تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وقالت حركة حماس، إن نتنياهو يواصل التعنت في المفاوضات غير المباشرة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، وبعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق.



وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو (74 عاما) يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، لا سيما الاستمرار في السلطة، وفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، خاصة القضاء على "حماس" وإعادة الأسرى.



ويرفض نتنياهو، إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني "شل الدولة، وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر".