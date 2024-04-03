شاهد.. كيف يحيي الفلسطينيون في درعا السورية شهر رمضان؟

العالم - مراسلون

يتوارث الشعب الفلسطيني في محافظة درعا جنوب سورية عاداتهم وتقاليدهم من قبل أجدادهم في فلسطين، فالشعب الفلسطيني اشتهر بأطباقه المتميزة ومنها طبق المسخن وخاصة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

فهنا رانية سليم امرأة فلسطينية في محافظة درعا تحضر طبق المسخن الشعبي الفلسطيني المعروف بمذاقه ونكهته الخاصة، والمكون من الدجاج المشوي المطبوخ والبصل والسماق والمكسرات والكثير من زيت زيتون، لما لهذا الطبق ارتباط كبير بموسم قطاف الزيتون، وانعكاسه للبيئة الفلاحية في فلسطين التي تتمتع بالخيرات الطبيعية.





الشعب الفلسطيني خارج الحدود الفلسطينية كما في الداخل لا يزال يحافظ على أكلاته التراثية المرتبطة بحكايات الأجداد وطقوسهم الرمضانية المميزة في الشهر المبارك، ومازالت النساء الفلسطينيات يحافظن على إرتداء الزي التقليدي تمسكاً بهويتهن وتجسيدا للتراث الفلسطيني.

من منطلق تشبثهم بأرضهم الأم وبتاريخهم المتجذر كاشجار الزيتون الفلسطينيون في محافظة درعا يؤكدون تمسكهم بعاداتهم وتراثهم التي تعد ذاكرة لحفظ تاريخهم للأجيال القادمة ليكون سلاحاً ومصباحاً في طريق عودتهم لفسطين.