تشييع شهداء العدوان الإرهابي على القنصلية الإيرانية في يوم القدس العالمي بطهران

العالم - ايران

وخلال مراسم يوم القدس هذا العام التي ستقام يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في طهران، سيتم تشييع جثامين هؤلاء الشهداء الأعزاء الذين استشهدوا في القنصلية الإيرانية في دمشق ومن ثم سيتم إرسال جثامين الشهداء إلى مسقط رأسهم ليواروا الثرى.

وأضاف، ستقام يوم السبت مراسم تشييع الشهيد العميد محمد رضا زاهدي في أصفهان.

وقال العميد شريف: إن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي سيتحدث في مراسم يوم القدس العالمي في طهران.

وحول رد الفعل الإيراني على الهجوم الإرهابي الأخير، قال: كما أعلن المسؤولون قبل أيام وبيان قائد الثورة عن الشهداء الأخيرين، فإن الانتقام لشهداء القنصلية الإيرانية في سوريا مؤكد.

وأعلنت العلاقات العامة في حرس الثورو الاسلامية، يوم الإثنين، استشهاد الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة من رفاقهما في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في العدوان الصاروخي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وقال الحرس الثوري في بيان له، عقب هزائم الكيان الصهيوني الوحشي التي لا يمكن ترميمها أمام المقاومة الفلسطينية وصمود سكان غزة والهزيمة أمام الإرادة الصلبة لمقاتلي جبهة المقاومة الإسلامية في المنطقة، ارتكبت طائرات هذا الكيان المزيف، قبل عدة ساعات جريمة جديدة وشنت هجوماً صاروخياً على مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، وعلى أثر هذه الجريمة استشهد الجنرالين القائدين والمستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي و5 من رافقهما المستشارين والضباط وهم: الشهيد حسين أمان اللهي والشهيد سيد مهدي جلالتي والشهيد محسن صداقت والشهيد علي آغا بابائي والشهيد سيد علي صالحي روزبهاني.