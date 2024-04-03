شاهد.. غزة بعد نصف عام من العدوان الإسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من71 شهيدا وأكثر من مئة وجرحين خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى أكثر من32 ألفا و916 شهيدا و75 ألف و500 جريح منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وواصلت اليات الاحتلال اجتياح خان يونس جنوب قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، وتجدد القصف المدفعي ودوت انفجارات عنيفة في الأجزاء الغربية من المدينة ناجمة عن عمليات تفجير وقصف للمنازل في محيط مشفى ناصر.



وفي وسط قطاع غزة، استشهد خمسة مواطنين بينهم ثلاث أطفال في قصف على بناية سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفي دير البلح استشهد فلسطينيين اثنين في قصف على منطقة ابو العجين نقلوا على اثرها لمشفى الاقصى.



وفي شمال القطاع شهدت أطراف مدينة غزة وبلدة جباليا قصفا مدفعيا متقطعا دون الإعلان عن اصابات.



في سياق متصل، وفي أعقاب قتل طيران الاحتلال الإسرائيلي سبعة من الفريق الإغائي التابع للمطبخ العالمي المركزي في قطاع غزة، علق المطبخ نشاطه في غزة، ما ادى إلى حرمان عشرات الآلاف من العائلات من وجبات الطعام الجاهزة التي يقدمها المطبخ يوميا للنازحين في القطاع. وتصاعدت الدعوات للتحقيق ومحاسبة كيان الاحتلال على جريمة قتل فريق المطبخ الإغاثي في رفح.