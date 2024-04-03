فيديو/شاهد ما فعلته مذيعة تايوانية لحظة الزلزال العنيف

العالم- حوادث

وكانت المذيعة تتحدث في النشرة عن أنباء الهزة الأرضية، قبل أن يبدأ الاستوديو بالاهتزاز بالكامل، وارتطام وحدات الإضاءة ببعضها بصورة عنيفة بسبب قوة الزلزال.



وواصلت المذيعة الحديث والشرح، ولم تتوقف للحظة، رغم خطورة الوضع في الأستوديو، واحتمالية تساقط أجزاء مكوناته عليها، واكتفت بالاستناد إلى الشاشة، إلى حين توقف الهزة.

وقالت وسائل إعلام تايوانية، إن الهزة القوة أدت إلى انقطاعات في الكهرباء، في أجزاء من المدينة، وانهيار عدد من المباني.



وأصدرت اليابان أوامر إخلاء للمناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، بعد أن أدى زلزال قوي إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).



وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج ارتفاعها حتى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان.