السفارة الايرانية في دمشق تفتح أبوابها لاستقبال التعازي

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم من مقر السفارة الايرانية انه تم تشييع جثامين الشهداء الايرانيين يوم أمس في مقام السيدة رقية عليها السلام وسيستكمل هذا التشييع اليوم عصراً في مقام السيدة زينب عليها السلام.

وأضافت مراسلة العالم ان برنامج التشييع سيتضمن تشييع عسكري مهيب يقام للمرة الاولی لشهداء المقاومة في سوريا وذلك بحضور وزير الدفاع السوري وعدد من كبار الضباط السوريين في المشفی العسكري في منطقة المزة.

ويأتي هذا التكريم للقادة الشهداء لمكانتهم الكبيرة في محور المقاومة بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص ومكانتهم القيادية العسكرية، فقد استشهدوا ببدلاتهم العسكرية وهم صائمين.

وتوقعت مراسلة العالم ان يحضر ممثلون للوزارات السورية الی السفارة الايرانية في دمشق، لتقديم التعازي وكذلك ستستقبل السفارة الايرانية ممثلي الاحزاب السورية ورئيس واعضاء البرلمان السوري وممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا.