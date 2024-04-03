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اللواء صفوي: الكيان الصهيوني يعلم أنه وصل إلى نهاية الطريق

اللواء صفوي: الكيان الصهيوني يعلم أنه وصل إلى نهاية الطريق
الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي، في بيان تعزية باستشهاد العميد زاهدي ورفاقه أن الدماء الطاهرة لهؤلاء الأعزاء وغيرهم من شهداء المقاومة ستسرع من زوال وتدمير محتلي فلسطين وتحرير القدس الشريف.

العالم - إيران

وأضاف اللواء يحيى صفوي أن: الكيان الصهيوني المزيف والقاتل للأطفال يعلم أنه قد وصل إلى نهايته (سَيعلَمُ الّذينَ ظَلَموا أَي مُنقَلَبٍ ينقَلِبونَ).

وتابع: كما ينبغي تذكير هذا الكيان الصهيوني الدموي وداعمه الرئيسي أميركا المثيرة للحروب، بأن رجال المقاومة الإسلامية البواسل وورثة الشهيد سليماني والشهيد زاهدي سيوجهون ردا حتميا ومؤكدا للكيان الصهيوني يجعله يندم على هذه الجريمة.

وأعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري، يوم الإثنين، استشهاد الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة من رفاقهما في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في العدوان الصاروخي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

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