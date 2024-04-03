هنية: الاحتلال أمام أزمة وجود وتوحشه نتيجة إدراكه عدم قدرته في البقاء

العالم - فلسطين

وفي كلمة القاها في فعالية منبر القدس قال إسماعيل هنية: نستذكر اليوم الإمام الخميني الذي جعل القدس ركنًا من أركان الثورة والمقاومة ونادى بيوم القدس لتنهض الأمة بواجبها لتحرير القدس

واضاف انه يمر يوم القدس هذا العام وقدسنا يتجاذبها الألم والأمل بسبب العدوان الصهيوني المفتوح على مقدساتها وأهلها.

وصرح ان العدو حاول خلال الأعوام الأخيرة أن يحسم الصراع في فلسطين عبر بوابة الأقصى فجاءته المقاومة في غزة بطوفان وأعادت السلام إلى طبيعته.

واكد إسماعيل هنية: شعبنا يقدم أغلى التضحيات في سبيل التحرر من العدو وعانى الحصار والنزوح واللجوء والسجون وها هي غزة تكتب صفحة مجيدة في صفحات الأمة عبر مقاومتها.

واضاف ان العدو يواجه أزمة وجودية، وتوحشه اليوم نتيجة إدراكه عدم قدرته في البقاء ككيان محتل في مواجهة شعبنا رغم محاولات التطبيع التي جرفها طوفان الأقصى.

وقال هنية لشعوب الأمة الإسلامية ان العدوان على شعبنا لم يكن ليصل لهذه المرحلة من الوحشية لولا الدعم الأميركي الآثم والمشاركة الفعلية المباشرة في العدوان على شعبنا.

واضاف ان أبطال غزة وفلسطين كسروا حاجز الخوف وقدموا النموذج للبطولة والفداء ونحن أمام فرصة لإلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني في المنطقة.

كما قال إسماعيل هنية لقوى المقاومة ان طوفان الأقصى وحدت صفوف أبناء الأمة وتجلى ذلك في وحدة الساحات من لبنان إلى فلسطين واليمن بدعم من الجمهورية الإسلامية في إيران.

وصرح ان قوى المقاومة قالت كلمتها بأنها لن تقبل أن يستفرد العدو في غزة.